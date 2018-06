Rywalizacja z Rogerem Federerem nie nakręca Rafaela Nadala

Rafael Nadal zdobył w niedzielę 17. tytuł w Wielkim Szlemie. W erze open więcej zgarnął jedynie Roger Federer, jednak tenisista z Majorki podchodzi do tej rywalizacji z właściwym sobie dystansem.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Rafael Nadal pogratulował rywalow i wieści mu triumf w Paryżu Eurosport

Na liście wszech czasów w pierwszej czwórce znajduje się trzech aktywnych tenisistów - Roger Federer ma 20 tytułów, Rafael Nadal 17, natomiast Novak Djoković 12.

Reklama

Nadal jest o cztery lata młodszy od Federera, więc ma jeszcze dużo czasu, by się z nim zrównać, albo i wyprzedzić, ale na pewno nie jest to coś, co spędza mu sen z powiek.

- Nie możesz całe życie frustrować się tym, że ktoś ma od ciebie więcej pieniędzy, większy dom albo więcej tytułów w Wielkim Szlemie. Nie da się tak żyć. Trzeba robić swoje - przyznał Rafael Nadal.

- Oczywiście, że chciałbym mieć dwadzieścia kilka tytułów jak Roger, a może i więcej, ale szczerze mówiąc, nie jest to coś, co zaprząta moją głowę – podkreślił Hiszpan, który w niedzielę po raz 11. wygrał wielkoszlemowy Roland Garros. W finale pokonał Dominica Thiema 6:4, 6:3, 6:2.

- Dla mnie liczy się tylko to, że zdobyłem bardzo ważny dla mnie tytuł. Dodałem kolejny, 17. tytuł, co jest wspaniałą liczbą - powiedział z zadowoleniem.

Zdjęcie Rafael Nadal i Roger Federer / Eurosport