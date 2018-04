Serena Williams chce zdobyć dużo więcej tytułów niż Margaret Court

Pod względem tytułów wielkoszlemowych w klasyfikacji wszech czasów Serena Williams ustępuje jedynie Margaret Court. - Dlaczego miałabym się ograniczyć do tej liczby, skoro do zdobycia jest dużo więcej tytułów? - pyta retorycznie amerykańska tenisistka na antenie radia Bloomberg.

Zdjęcie Serena Williams z trofeum za triumf w Wimbledonie /PA Sport

36-letnia tenisistka wróciła niedawno po ciąży. Pierwsze wyniki po przerwie macierzyńskiej nie napawają optymizmem, ale Serena Williams pozostaje dobrej myśli i w ogóle nie myśli o zakończeniu kariery.

Reklama

- Myślę, że pewnego dnia się obudzę i powiem: wystarczy. Rozpoznam to uczucie, ale na razie go nie mam - zapewniła 23-krotna mistrzyni wielkiego szlema.

Spośród aktywnych tenisistek Serena Williams jest jedyną, która może zdetronizować na szczycie Margaret Court. Legendarna Australijka zakończyła karierę z 24 tytułami, Williams ma o jeden mniej.

Ale ambicje Amerykanki sięgają dużo dalej. Co więcej minimalistyczne myślenie może się po prostu okazać zgubne.

- Moim pierwszym celem było 18 szlemów, ponieważ tyle miały Chris Evert i Martina Navratilova. Kiedy miałam 17, myślałam tylko: "Muszę mieć 18, muszę mieć 18, muszę mieć 18". Nałożyłam na siebie tak dużą presję, że przegrałam trzy finały wielkoszlemowe z rzędu. Wtedy mój trener przysiadł się do mnie i powiedział: "Dlaczego chcesz mieć 18? To nie ma sensu. każdy nakłada na ciebie taką presję, a ty powinnaś celować w 30-40. 18 to strasznie niski cel" - opowiadała Serena Williams, która przeformatowała myślenie.

- Wtedy postawiłam sobie cel, który miałam w zasięgu wzroku. Myślę, że podświadomie wielu ludzi stawia sobie cele, które już ma osiągnięte. Dlaczego nie sięgnąć dalej? Z tej lekcji wyciągnęłam to, że to prawda, że Margaret Court ma 24 tytuły wielkoszlemowe, ale dlaczego miałabym się ograniczyć do tej liczby, skoro do zdobycia jest ich dużo więcej? - zauważyła przytomnie Serena Williams.