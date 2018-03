Serena Williams dodatkowo zapłaci za porażkę z Osaką?

Serena Williams tak bardzo przeżyła porażkę z Naomi Osaką 3:6, 2:6 w 1. rundzie Miami Open, że nie przyszła na obowiązkową konferencję prasową. Kiedy emocje opadły, za pośrednictwem WTA amerykańska tenisistka opublikowała krótkie oświadczenie, ale kara prawdopodobnie i tak jej nie ominie.

Dla Sereny Williams był to dopiero drugi turniej po ciąży. W Indian Wells zaliczyła obiecujący występ i dotarła do 3. rundy, w której to uległa siostrze Venus, ale w Miami już na początek trafiła na znajdującą się w życiowej formie Naomi Osakę. W związku z tym z góry skazana była na porażkę, ale trudno było się spodziewać, że Japonka sprawi utytułowanej rywalce aż takie lanie. Tylko pięć gemów z 20-letnią rywalką wstrząsnęło Sereną Williams, która odmówiła udziału w konferencji prasowej.

"Każdy turniej jest dla mnie szansą, abym poznała obszary, w których muszę się poprawić, żeby dojść do najwyższej formy. Naomi rozegrała wspaniały mecz. Ja za każdym razem czegoś się uczę. Dzień w dzień walczę o mój powrót. Jestem dozgonnie wdzięczna moim kibicom, którzy nieustannie dopingują mnie na każdym etapie tej niesamowitej przygody" - napisała w krótkim oświadczeniu opublikowanym godzinę po zakończeniu meczu.

W przeszłości 23-krotna mistrzyni wielkoszlemowa wielokrotnie płaciła różnego rodzaju grzywny, ale z reguły dotyczyły one przewinień na korcie. Za złamanie regulaminu WTA w trakcie Miami Open Serena Williams może zapłacić karę w wysokości 1000 dolarów. Za sam udział w turnieju Amerykanka dostała 15 610 dolarów.