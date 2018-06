Serena Williams w 1/8 finału Rolanda Garrosa, czas na szlagier z Marią Szarapową

Amerykańska tenisistka Serena Williams pokonała rozstawioną z "11" Niemkę Julię Goerges 6:3, 6:4 w trzeciej rundzie turnieju French Open. Zdobywczyni 23 tytułów wielkoszlemowych w singlu w szlagierowym spotkaniu 1/8 finału zmierzy się z Rosjanką Marią Szarapową (28.).

Zdjęcie Serena Williams /AFP

36-letnia Williams potrzebowała godziny i 15 minut, by pokonać Goerges. Spotkanie z trybun oglądał m.in. legendarny amerykański bokser Mike Tyson. Mógł być usatysfakcjonowany występem rodaczki, która wygrała 75. mecz w głównej drabince na kortach im. Rolanda Garrosa.

Williams, która 1 września urodziła córkę, wróciła po prawie półtorarocznej przerwie do rywalizacji wielkoszlemowej. Ma w dorobku 23 tytuły wywalczone w singlu w turniejach tej rangi, z czego trzy we French Open (2002, 2013, 2015).

Na liście WTA zajmuje obecnie dopiero 451. miejsce. By wystąpić w Paryżu skorzystała z tzw. zamrożonego rankingu. Nie została jednak rozstawiona, co wzbudziło dyskusje.

"Dziś zagrałam przyzwoicie. Powrót do rywalizacji nie jest łatwy... Wszystko odbieram teraz inaczej, bo mam dziecko" - zaznaczyła słynna zawodniczka z USA, która w drodze do "16" paryskiej imprezy straciła seta.

Wszyscy miłośnicy tenisa czekali na jej sobotnie zwycięstwo. Dzięki temu w poniedziałek dojdzie do opisywanego jako hit 1/8 finału pojedynku z Szarapową. Rosjanka ma w dorobku pięć tytułów wielkoszlemowych, w tym dwa wywalczone w Paryżu (2012, 2014). 31-letnia tenisistka poprzednio startowała w stolicy Francji trzy lata temu. Kolejną edycję opuściła z powodu zawieszenia za doping. W ubiegłorocznej nie wzięła udziału, ponieważ organizatorzy nie przyznali jej tzw. dzikiej karty - ani do głównej drabinki, ani do eliminacji, a jej ówczesne miejsce w rankingu nie pozwalało na występ choćby w kwalifikacjach. W sobotę w imponującym stylu pokonała w niespełna godzinę rozstawioną z "szóstką" Czeszkę Karolinę Pliskovą 6:2, 6:1.

Bilans dotychczasowych pojedynków byłych liderek światowego rankingu przemawia zdecydowanie na korzyść Williams, która wygrała 19 z 21 ich meczów, w tym ostatnich 18. Szarapowa pokonała ją ostatnio w 2004 roku.