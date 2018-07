Serena Williams: Za mną bardzo długa i wyboista droga

To był dopiero dziesiąty mecz po narodzinach córki w czwartym turnieju. W piątek Serena Williams wygrała z Francuzką Kristiną Mladenović 7:5, 7:6 (2) i awansowała do czwartej rundy Wimbledonu. - Zawsze chcę zaprezentować się jak najlepiej. Mam nadzieję, że w kolejnych meczach będzie podobnie – stwierdziła niespełna 37-letnia tenisistka.

- Jestem bardzo zadowolona. Na początku drugiej partii miałam przełamanie, ale potem go nie utrzymałam. Muszę zobaczyć, co poszło nie po mojej myśli – powiedziała 181. obecnie tenisistka rankingu WTA.

- Pracowałam bardzo mocno, aby wrócić. To była naprawdę długa i wyboista droga. Zawsze chcę zaprezentować się jak najlepiej. Mam nadzieję, że w kolejnych meczach będzie podobnie – dodawała Amerykanka, która teraz zmierzy się z sensacyjną kwalifikantką Jewgieniją Rodiną.

- W każdym pojedynku ze mną rywalki pokazują coś nowego. Czasami jestem zdziwiona tym, co one robią na korcie. One grają zupełnie inaczej przeciwko mnie. To właśnie powoduje, że jestem wielka. Zawsze walczę z tenisistkami, które dają z siebie wszystko, więc sama muszę być jeszcze lepsza. Jeśli mój poziom nie byłby wysoki, nie byłabym tym, kim jestem. Muszę cały czas się poprawiać. Nikt inny nie wygrał 23 turniejów wielkoszlemowych w obecnym tourze. Jestem na wyjątkowej pozycji. Wiem, że muszę być znakomicie przygotowana na każdą kolejną rywalkę, bo one zawsze robią jeszcze więcej, aby mnie pokonać - dodawała mistrzyni.

- Jesteś bez wątpienia w innej lidze niż pozostałe zawodniczki. Gratulacje za wielki mecz, Sereno. To zawsze zaszczyt dzielić kort z tobą. Mam tylko wspaniałe uczucia po tym pojedynku – napisała Mladenović.

Po ewentualnym pokonaniu Rodiny, w ćwierćfinale na Williams będzie czekała Makarowa albo Giorgi.

