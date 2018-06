Simona Halep po awansie do półfinału Roland Garros: Najważniejsza była strona mentalna

Simona Halep po wygraniu ostatniej piłki w środowym ćwierćfinale Rolanda Garrosa z Angelique Kerber (6:7, 6:3, 6:2) wskazała palcem w kierunku swojej głowy. – Tu najważniejsza była strona mentalna. Owszem, fizyczna również, ale mentalnie byłam mocna – wyjaśniła później swój gest Rumunka.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Simona Halep zagrała, jak na liderkę przystało. Wideo Eurosport

Liderka rankingu WTA wolno wchodziła w mecz, przegrywając pierwsze cztery gemy. Choć później zdołała odrobić straty, w tie-breaku pierwszego seta górą była rywalka.

Reklama

- Chcę zapomnieć o tych gemach. Nie tak chciałam zagrać. Zbytnio spieszyłam się na początku. Za dużo chciałam wtedy zrobić. Nie było mi łatwo, bo jej piłki są bardzo niskie. Nie ma zbyt wielu szans, by kończyć wymiany punktami – przyznała Halep.

Już w pierwszym secie Rumunka wykonała ogromną pracę, by wrócić do meczu. Ostatecznie łatwo przegrała jednak tie-break. Mimo to potrafiła uwierzyć w to, że jest w stanie wygrać mecz w trzech setach.

- Po przegraniu pierwszego seta miałam w głowie, że odrobiłam stratę z 0:4. Czułam, że złapałam rytm – tłumaczyła Simona, która w półfinale tegorocznego Australian Open pokonała Kerber 6:3, 4:6, 9:7.

- Wiedziałam, że muszę powalczyć w kolejnym secie. Kiedy przełamałam ją przy pierwszej okazji, poczułam jeszcze większą pewność siebie. Wiedziałam, że wszystko jest w moich rękach. Musiałam zachować spokój i próbować dalej – przyznała.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Roland Garros. Sędzia uratował Halep? Wideo Eurosport

Halep zmieniła też taktykę. Zaczęła grać większym topspinem, rezygnując z płaskich uderzeń.

- Udowodniłam sobie, że mam wystarczająco dużo cierpliwości. Mam w sobie dużo mocy, by zachowywać spokój. Aby pokonać Kerber, trzeba grać na swoim najwyższym poziomie – zakończyła Rumunka.

Turniej Rolanda Garrosa na antenach Eurosportu oraz w Eurosportu Playerze .