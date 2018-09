Stan Wawrinka lepszy od Chaczanowa w turnieju ATP w Petersburgu

Były numer 3 męskiego rankingu Stan Wawrinka awansował do ćwierćfinału turnieju ATP Tour w St. Petersburgu. W pojedynku drugiej rundy Szwajcar pokonał Rosjanina Karena Chaczanowa 7:6(10), 7:6(1).

Rozstawiony z czwórką faworyt gospodarzy w pierwszym secie prowadził 6:5 i serwował, ale został przełamany do „15”. Z kolei Stan prowadził już w tie-breaku 6-3, ale Chaczanow doprowadził do remisu, a następnie sam miał dwie piłki setowe. Ostatecznie górą był jednak 33-latek, triumfując do dziesięciu.

W drugim secie emocji było już mniej. W 10. gemie Wawrinka obronił dwie piłki setowe i ostatecznie obyło się bez przełamań. W tie-breaku Szwajcar szybko objął prowadzenie 5-0, którego nie roztrwonił do końca.

W ćwierćfinale rywalem Stana, który w Rosji występuje dzięki „dzikiej karcie”, a w rankingu ATP Tour zajmuje 88. miejsce, będzie obrońca tytułu Damir Dżumhur z Bośni lub Guido Pella z Argentyny.

Z St. Petersburg Open pożegnał się rozstawiony z dwójką Fabio Fognini. Nieobliczalny Włoch przegrał 3:6, 4:6 ze Słowakiem Martinem Kliżanem.