Stan Wawrinka wie, że sam ułatwia zadanie rywalom

Trzykrotny mistrz wielkoszlemowy mocno walczy, aby znów grać na najwyższym poziomie. Stan Wawrinka jest jednak daleki od dobrej formy. – Cały czas wierzę w siebie. Nie po to zrobiłem tak dużo, aby wrócić po kontuzji i teraz się poddać – powiedział Szwajcar po przykrej porażce w turnieju ATP w Genewie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Hubert Hurkacz: Chciałbym zagrać z Nadalem. Wideo Eurosport

W pierwszej rundzie wspomnianego turnieju Wawrinka miał wolny los, a w drugiej pokonał Amerykanina Jareda Donaldsona.

Reklama

Nie dał jednak rady wygrać z kolejnym przeciwnikiem. W ćwierćfinale uległ Węgrowi Martonowi Fucsovicsowi 4:6, 0:6. Partię bez gema Szwajcar ostatnio przegrał w listopadzie 2015 roku. Stało się to w Paryżu w hali Bercy. Wtedy w trzecim secie tak wygrał z nim Novak Djoković.

Wawrinka wraca po kolejnych kłopotach zdrowotnych, ale widać wyraźnie, że nadal daleko mu do dobrej formy. Po operacji kolana miał długą przerwę. Pojawił się na korcie w lutym, ale problemy znów dały o sobie znać. W Genewie Szwajcar wyraźnie nie wytrzymał spotkania kondycyjnie.

- Po prostu muszę z tym żyć. Wiem, że takie spotkanie mogą się zdarzać. Wydaje mi się, że mam plan, ale w momencie, gdy jestem zbyt mało zdecydowany i agresywny, to po prostu ułatwiam zadanie przeciwnikowi – powiedział Wawrinka. - Oczywiście wiele elementów w mojej grze wymaga poprawy. Brakuje mi automatyzmu, ale to dlatego, że w ostatnim roku występowałem niewiele razy. Ważne jest to, że cały czas wierzę w siebie. Nie mogę się poddać. Zrobiłem bardzo dużo, aby wrócić. Chcę to kontynuować – dodawał 31-latek.

Teraz przed nim występ w Rolandzie Garrosie. W pierwszej rundzie zmierzy się z Guillermo Garcią-Lopezem z Hiszpanii.

Transmisje z French Open w Eurosporcie 1, Eurosporcie 2 oraz usłudze Eurosport Player.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Roland Garros. Magdalena Fręch gotowa na końcowy test. Wideo Eurosport