Tenis. 151. finał w karierze Federera

Roger Federer pokonał Rosjanina Daniiła Miedwiediewa 6-1, 6-4 i po raz 14. zagra w finale halowego turnieju ATP w rodzinnej Bazylei. Rywalem szwajcarskiego tenisisty, który wygrał tę imprezę już ośmiokrotnie, będzie Rumun Marius Copil.

W sobotę 37-letni Federer rozegrał 200. w karierze półfinał imprezy ATP. Do finału awansował po raz 151., a w niedzielę powalczy o 99. tytuł.

W Bazylei ostatni mecz przegrał w finale edycji 2013 z Argentyńczykiem Juanem Martinem del Potro. Później nie znalazł pogromcy w latach 2014 i 15, w kolejnym sezonie nie wystąpił i przed rokiem również triumfował. Licznik kolejnych wygranych meczów wskazuje 19. Ostatni raz nie dotarł do decydującego pojedynku w 2003 roku, kiedy w 1/8 finału uległ Chorwatowi Ivanowi Ljubicicowi.

W półfinale z Miedwiediewem emocji dostarczyła tylko końcówka drugiej partii. Po zwycięstwie 6-1 w pierwszej i prowadzeniu 5-1 w kolejnej Federer przegrał trzy kolejne gemy, w tym do zera przy własnym serwisie. W następnym jednak przypieczętował sukces.

Kibice ostrzyli sobie apetyty na finałowy pojedynek swojego ulubieńca z rozstawionym z numerem drugim Alexandrem Zverevem. Wschodząca gwiazda tenisa z Niemiec w półfinale przegrała jednak z kwalifikantem Mariusem Copilem 3-6, 7-6 (8-6), 4-6.

28-letni Rumun, który w sobotę popisał się 26 asami serwisowymi, zajmuje obecnie 93. pozycję w światowym rankingu, a we wrześniowym meczu Pucharu Davisa z Polską nie miał wiele do powiedzenia w starciu z Hubertem Hurkaczem. Ostatnim kwalifikantem, który w Bazylei dotarł do decydującego spotkania był 13 lat temu Cypryjczyk Marcos Baghdatis.

Copil po raz drugi wystąpi w finale turnieju ATP; wcześniej w tym roku w Sofii przegrał na tym etapie z Bośniakiem Mirzą Basicem.

Wyniki półfinałów:

Roger Federer (Szwajcaria, 1) - Daniił Miedwiediew (Rosja) 6:1, 6:4

Marius Copil (Rumunia) - Alexander Zverev (Niemcy, 2) 6:3, 6:7 (6-8), 6:4

