Tenis. BBC odpowiedziało Navratilovej. McEnroe pracował więcej

Angielska prasa opublikowała niedawno zarobki ekspertów stacji BBC podczas ostatniego Wimbledonu. John McEnroe miał zgarnąć 10 razy więcej od Martiny Navratilovej. Byłą tenisistkę, która jest od lat wielką orędowniczką wyrównania płac w tenisie kobiet i mężczyzn, zszokowała ta informacja. Brytyjska telewizja szybko wydała stosowne oświadczenie.

Media szeroko rozpisywały się na temat zarobków dwóch byłych gwiazd światowego tenisa, które pracowały dla stacji BBC podczas ubiegłorocznego Wimbledonu. John McEnroe miał zgarnąć 150 tysięcy funtów, a Navratilova 10 razy mniej.

Gdy tylko informacje wyszły na jaw Navratilova była zszokowana. - BBC to stacja, która dalej faworyzuje mężczyzn. Nie wiem, dlaczego ich głosy są wyceniane wyżej od kobiet. Trudno to porównać jeden do jednego, ponieważ niektórzy mają dłuższy dzień pracy, może więcej programów i tak dalej. Ale ogólnie rzecz biorąc, byłam zszokowana, kiedy usłyszałam, że John McEnroe zarobił co najmniej 150 tysięcy funtów. Ja dostałam za Wimbledon około 15 tysięcy. To dziwne, bo zapewniano mnie, że nasze płace będą porównywalne - przyznała.

Wokół zarobków zrobiło się spore zamieszanie, więc BBC postanowiło wydać specjalne oświadczenie.

"Jesteśmy zadowoleni z pracy naszych ekspertów, którzy jednak pełnili podczas Wimbledonu różne role. Martina komentowała dla nas trzy mecze, analizowała skróty czterech spotkań. Wystąpiła także dwa razy w studiu. Kontrakt z Johnem był zupełnie inny. On pracował we wszystkie 13 dni. W trakcie 12 dni komentował mecze, regularnie pojawiał się w studiu i analizował spotkania. Jego zarobki odzwierciedlają zakres obowiązków, a płeć nie ma tu żadnego znaczenia" - możemy przeczytać w oświadczeniu.

