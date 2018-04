Tenis. Casey Dellacqua zakończyła karierę

Dziewiątka deblistka świata Casey Dellacqua w środku sezonu zdecydowała się zakończyć karierę. W nagraniu opublikowanym na Facebooku Australijka wyjaśniła, że porzuca sport, by poświęcić się rodzinie. Dellacqua ma dwójkę dzieci ze swoją partnerką Amandą Judd.

Zdjęcie Australijka Casey Dellacqua /Reuters

- To coś, o czym myślałam od jakiegoś czasu. Zdecydowanie czuję, że to odpowiedni moment, by zawiesić rakietę na kołku - ogłosiła za pośrednictwem Facebooka Casey Dellacqua. - Teraz czas na to, żebym bardziej była mamą i spędzała więcej czasu z rodziną, szczególnie że dzieci są jeszcze małe - dodała.

W ostatnim czasie 33-letnia tenisistka realizowała się głównie w grze podwójnej, ale top 30 osiągnęła zarówno w deblu, jak i singlu. W grze podwójnej siedem razy doszła do finału w turniejach wielkiego szlema, choć nigdy nie sięgnęła po tytuł. W rankingu deblowym doszła do trzeciego miejsca. Zdobyła jeden tytuł wielkoszlemowy, ale w grze mieszanej, kiedy w 2011 roku zwyciężyła we French Open.

- Miałam to szczęście, że miałam wspaniałą karierę, robiąc to, co bez pamięci kocham, a przy tym mogłam spełnić dziecięce marzenie o zostaniu sportowcem - wyznała Casey Dellacqua.

33-latka zakończyła karierę na swoich warunkach i w wielkim stylu. W weekend wspólnie z Ashleigh Barty zapewniła Australijkom decydujący punkt w wygranym 3:2 meczu z Ukrainkami w Pucharze Federacji.