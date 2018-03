Tenis. Collins musiała zapomnieć, kto jest po drugiej stronie siatki

Wielkim wyzwaniem, przede wszystkim pod względem mentalnym, był dla Danielle Collins ćwierćfinałowy pojedynek z Venus Williams w Miami Open. Młodsza z Amerykanek musiała na chwilę zapomnieć, że ma naprzeciw siebie legendę kobiecego tenisa. Collins wywiązała się z tego zadania znakomicie, zdecydowanie ogrywając faworytkę 6-2, 6-3.

Zdjęcie Danielle Collins of the United States shakes hands with Venus Williams of the United States (L) after their match on day nine at the Miami Open at Tennis Center at Crandon Park. Colins won 6-2, 6-3. /Reuters

- Oczywiście, mam wielki szacunek dla Venus, ale w takich sytuacjach trzeba po prostu zapomnieć o nazwisku, skoncentrować się na tenisie i punkt po punkcie realizować taktykę, którą ustaliło się z trenerami. I dokładnie to zrobiłam - cieszyła się Danielle Collins, która po raz pierwszy w życiu ograła tenisistkę z top 10 i znalazła się w półfinale turnieju WTA Tour.

Reklama

- Całe życie daję z siebie wszystko, aby znaleźć się w możliwie najlepszej sytuacji. Kiedy wygrywam mecz, jest to wspaniałe. Ale kiedy przegrywam, to ze świadomością, że zrobiłam wszystko, co mogłam - podkreśliła 24-letnia Amerykanka, która w Miami Open wygrała już siedem spotkań, bowiem najpierw musiała przejść kwalifikacje jako 93. tenisistka na świecie.

Teraz Collins jest już w półfinale prestiżowego Miami Open. Zmierzy się w nim z wielkoszlemową mistrzynią Jeleną Ostapenko. - Grałam z nią dawno temu. Jestem podekscytowana, bo można powiedzieć, że dorastałyśmy, grając przeciwko sobie. To fighterka, zwyciężczyni French Open. To będzie dla mnie kolejna niesamowita okazja, dlatego chciałabym już wyjść na kort i rozegrać wspaniały mecz - powiedziała.