Tenis. Fatalny bilans Gaela Monfilsa na europejskich kortach

W pięciu meczach rozegranych w tym sezonie na kortach ziemnych w Europie Gael Monfils odniósł zaledwie jedno zwycięstwo. Nastroje Francuzowi miał poprawić turniej ATP w Lyonie, ale znów skończyło się na pierwszej rundzie. Tym razem lepszy od niego okazał się Niemiec Maximilian Marterer, wygrywając 2-6, 6-4, 6-4.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Przyszła gwiazda światowego tenisa Shapovalov idzie jak burza. Wideo Eurosport

Rozstawiony z szóstką Monfils prowadził 6-2, 4-3, ale nie zdołał zakończyć meczu, który ostatecznie trwał jedną godzinę i 50 minut. To drugi kolejny sezon Francuza, w którym przed wielkoszlemowym Roland Garros przegrywa trzy pojedynki z rzędu. Nie przeszkodziło mu to przed rokiem w dotarciu do czwartej rundy paryskiego turnieju, w której lepszy od niego okazał się Stan Wawrinka.

- Nie tylko na ziemi nie wygrywam. Ja w ogóle niewiele wygrywam. W każdym meczu czuję blokadę. Na szczęście Roland Garros to coś zupełnie innego. Chciałbym dobrze wypaść w Paryżu, ale wiem, że nie będzie łatwo. Jeśli mam być szczery, będę zadowolony z choćby jednego zwycięstwa – powiedział Monfils.

31-latek sklasyfikowany jest obecnie na 38. miejscu w rankingu ATP Tour. Na początku stycznia Francuz wygrał turniej ATP w katarskiej Dausze.

Zdjęcie