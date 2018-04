Tenis. Florian Mayer kończy karierę

Przy okazji BMW Open Florian Mayer ogłosił, że po zakończeniu sezonu zakończy karierę. 34-letni Niemiec nie wytrzymuje już konkurencji z młodymi strzelbami, które sieją coraz większy popłoch w tenisie.

W najbliższym tygodniu Mayer będzie występował na kortach ziemnych w Monachium. Na konferencji przed rozpoczęciem BMW Open doświadczony niemiecki tenisista poinformował, że to jego pożegnalny występ.

- To moje ostatnie BMW Open, ostatni rok w tourze. Po US Open definitywnie kończę karierę - zapowiedział Florian Mayer.

Niemiec jest o dwa lata młodszy od Rogera Federera, ale przy tenisie nic go już nie trzyma. Mayer nie ukrywa, że wpływ na jego decyzję ma przede wszystkim to, że kariera kosztuje go coraz więcej zdrowia.

- Teraz zaczynają naciskać 20-latkowie, mocno zmotywowani, atletycznie zbudowani i prezentujący wymagający styl. Z roku na rok coraz trudniej utrzymać się w top 100 - tłumaczy Florian Mayer, który w 2011 roku doszedł do 18. miejsca w rankingu. Teraz z trudem zajmuje 72. lokatę.

Pożegnalny występ w Monachium Florian Mayer rozpocznie od pojedynku z którymś z zakwalifikowanych zawodników. Ostatnim turniejem w jego karierze będzie wielkoszlemowy US Open, który odbędzie się na przełomie sierpnia i września.