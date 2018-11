Tenis. Frances Tiafoe chwali Huberta Hurkacza

Nieźle zaprezentował się polski tenisista na otwarcie imprezy Next Gen ATP Finals w Mediolanie. Hubert Hurkacz po dobrej walce przegrał jednak z Amerykaninem Francesem Tiafoe 1:4, 2:4, 4:2, 3:4 (10).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. To musiało boleć! Hurkacz z hukiem odpada z US Open. Wideo Eurosport

Nasz zawodnik ostatniej chwili dostał się do prestiżowego turnieju, ale w tym roku zrobił niesamowity postęp. Awansował do czołowej setki rankingu. Teraz walczył dzielnie, ale nie był w stanie wygrać z bardziej znanym graczem ze Stanów Zjednoczonych. Mimo że obronił sześć z siedmiu brakepointów, to i tak przegrał pojedynek po 82 minutach.

Reklama

- Tie-break był bardzo interesujący. On cały czas miał chłodną głowę. Wydawało mi się, że w ogóle się nie denerwuje. Cieszę się z jego sezonu, ma za sobą znakomity rok. Był dość nisko notowany, a teraz jest w czołowej setce. Wygrał przecież challenger w Breście. Grałem z nim już wcześniej i wiedziałem, że będzie trudno o zwycięstwo. Zagrałem jednak na dobrym poziomie – powiedział Tiafoe.

Po przegranym drugim secie, Hurkacz skonsultował się z trenerem Rene Mollerem. Ten udzielił mu dobrych rad. Dzięki temu nasz zawodnik zaczął prezentować się lepiej. Wygrał trzecią odsłonę, a w czwartej miał kilka piłek setowych. Ostatecznie przegrał po tie-breaku 10:12.

– Po przemowie trenera Hubert wrócił do najlepszej gry. Musiałem sam podnieść mój poziom. Na szczęście to mi się udało – dodał amerykański tenisista.

W drugim meczu w grupie A Hurkacz mierzy się Hiszpanem Jaume Munarem.

Zdjęcie Tiafoe / Getty Images

PCE