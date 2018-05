Tenis. Halep wyeliminowała Szarapową w półfinale

Najwyżej rozstawiona Rumunka Simona Halep pokonała Rosjankę Marię Szarapową 4-6, 6-1, 6-4 i awansowała do finału tenisowego turnieju WTA rangi Premier Mandatory w Rzymie (pula nagród wynosi 3,35 mln dolarów). O tytuł zagra z Ukrainką Jeliną Switoliną (nr 4).

Zdjęcie Simona Halep of Romania in action against Naomi Osaka of Japan during day four of the Internazionali BNL d'Italia 2018 tennis at Foro Italico on May 16, 2018 in Rome, Italy /Getty Images

Szarapowa rozegrała także długi i zacięty mecz w piątek, kiedy potrzebowała trzech godzin i dziesięciu minut, by wyeliminować Łotyszkę Jelenę Ostapenko (5.). W obu pojedynkach nie brakowało dramatyzmu.

Reklama

W sobotę zawodniczki rozegrały 27 gemów, a aż w 19 z nich doszło do przełamania. Halep wykorzystała jednak własne podanie w bardzo ważnym momencie - przy stanie 4-4 w trzecim secie - i nie dała sobie już odebrać zwycięstwa.

Szarapowa wystąpiła w półfinale w Rzymie po raz pierwszy od trzech lat. W tym okresie odbyła 15-miesięczną dyskwalifikację za złamanie przepisów antydopingowych.

W drugim półfinale Switolina szybko poradziła sobie z Estonką Anett Kontaveit - 6-4, 6-3.

Magda Linette odpadła w pierwszej rundzie kwalifikacji, natomiast Alicja Rosolska i Amerykanka Abigail Spears przegrały swój pierwszy mecz w grze podwójnej.

Wyniki półfinałów gry pojedynczej:

Simona Halep (Rumunia, 1) - Maria Szarapowa (Rosja) 4:6, 6:1, 6:4

Jelina Switolina (Ukraina, 4) - Anett Kontaveit (Estonia) 6:4, 6:3