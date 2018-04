Tenis. Kliżan "teleportował się" do Monachium

W piątek mecz z Rafaelem Nadalem w Barcelonie, w sobotę kwalifikacje w Monachium. Walczący o powrót do top 100 Martin Kliżan przeżywa najbardziej pracowite chwile w karierze.

Do tej pory w tym miesiącu Słowak rozegrał 10 meczów, a kwiecień kończy się dopiero w poniedziałek. Do tego czasu Kliżan może rozegrać jeszcze trzy pojedynki.

Na początek był weekend z Pucharem Davisa przeciwko Bośni, potem challenger we włoskiej Barletcie, aż w końcu turniej w Barcelonie, gdzie Kliżan z racji miejsca w drugiej setce musiał przystąpić do kwalifikacji. W stolicy Katalonii słowacki tenisista odprawił z kwitkiem między innymi byłego lidera rankingu Novaka Djokovicia. Zatrzymał go dopiero w ćwierćfinale Rafael Nadal.

Kliżan zdaje sobie sprawę z tego, że sezon na kortach ziemnych to jego szansa, dlatego żyłuje plan startów do granic możliwości.

Niecałe 24 godziny po meczu z Nadalem w Barcelonie czeka go pojedynek w 1. rundzie kwalifikacji w Monachium z Ernestsem Gulbisem. Żeby awansować do głównej drabinki, rozstawiony z numerem 4 słowacki tenisista będziemusiał wygrać dwa mecze.