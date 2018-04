Tenis. Majchrzak nie zostanie numerem jeden w Polsce

Kamil Majchrzak nie zagra o tytuł w challengerze w chińskim Anning. Tym samym straci szansę, aby zostać rakietą numer jeden w naszych kraju i wyprzedzić Huberta Hurkacza. Tenisista z Piotrkowa Trybunalskiego przegrał w półfinale z reprezentantem Indii Prajneshem Gunneswaranem 6:0, 3:6, 1:6.

Majchrzak miał w chińskiej imprezie do osiągnięcia dwa cele: awansować do kwalifikacji Rolanda Garrosa i zostać najlepszym polskim graczem. Jeden osiągnął, drugiego nie dał rady. Aby uzyskać przepustkę do French Open, musiał zagrać w półfinale. Udało się. Do spełnienia następnego potrzebował wygranej w całej imprezie.

Niestety poległ w półfinale. Spotkanie opóźniło się z powodu opadów deszczu. Polak zaczął perfekcyjnie. Pierwszego seta z Prajneshem Gunneswaranem wygrał 6:0. Stracił tylko osiem piłek przy własnym serwisie, a partia trwała zaledwie 18 minut.

Od drugiego seta zaczęły się problemy Majchrzaka i pierwsze nerwy 22-latka. Polak stracił podanie i cisnął rakietą o kort. To był początek końca. Poległ 3:6, a w ostatniej partii aż 1:6.

W Anning wywalczył 45 rankingowych punktów. W najnowszym rankingu znajdzie się w okolicach 210. miejsca na świecie.