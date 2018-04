Tenis. Majchrzak w półfinale w Anningu. Nowy numer 1?

Kamil Majchrzak jest już tylko dwa zwycięstwa od tego, by zostać numerem 1 w Polsce. W piątek tenisista z Piotrkowa Trybunalskiego w godzinę pokonał Lloyda Harrisa 6-2, 6-4 i awansował do półfinału challengera w Anningu.

Majchrzak był faworytem tego pojedynku, choć to pochodzący z Republiki Południowej Afryki rywal był sprawcą największej sensacji turnieju. W 2. rundzie Harris wyeliminował rozstawionego z numerem 1 Vaska Pospisila, tenisistę z dolnych rejonów top 100.

Pojedynek tenisistów z trzeciej setki ułożył się Majchrzakowi znakomicie. Polak dwa razy przełamał Harrisa na początek i mógł cieszyć się z pewnego prowadzenia 4-0, które komfortowo dowiózł do końca pierwszego seta.

Przez całe spotkanie Majchrzak miał do obrony cztery breakpointy, z czego trzy w ostatnim gemie, kiedy tenisista z RPA rozpaczliwie bronił się przed odpadnięciem. Polak ani razu nie dał się przełamać, a o jego zwycięstwie w drugiej partii i w całym meczu zadecydował break w gemie otwarcia.

Zwycięstwo z Harrisem zapewniło Majchrzakowi przepustkę do kwalifikacji Rolanda Garrosa. Będzie to jego drugie podejście do głównej drabinki na wielkim szlemie. W styczniu zadebiutował w kwalifikacjach do Australian Open.

W przypadku zwycięstwa w challengerze w Anningu Kamil Majchrzak dodatkowo przejmie palmę pierwszeństwa w Polsce, wyprzedzając w rankingu Huberta Hurkacza i Jerzego Janowicza. Majchrzak ma ułatwione zdanie - w tym tygodniu Hurkacz odpadł w 1. rundzie turnieju ATP World Tour w Budapeszcie, natomiast Janowicz w dalszym ciągu leczy kontuzję. W półfinale Majchrzak zmierzy się z 260. w rankingu Hindusem Prajneshem Gunneswaranem, który w turnieju nie stracił dotychczas seta.