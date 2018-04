Tenis. Moya uchylił rąbka tajemnicy w sprawie Nadala

Rafael Nadal nie gra od Australian Open, ale wygląda na to, że w tym tygodniu wreszcie wróci do rywalizacji. 10-krotny mistrz na kortach Rolanda Garrosa ma wystąpić w ćwierćfinale Pucharu Davisa z Niemcami, do którego dojdzie w Walencji na kortach ziemnych. Trener Nadala Carlos Moya przestrzega jednak, że jego podopieczny nie jest w pełni przygotowany.

Zdjęcie Rafael Nadal /Getty Images

Powrót tenisisty z Majorki był już raz przekładany. Rafael Nadal miał zagrać w Acapulco, ale odnowiła mu się kontuzja, w związku z czym musiał uzbroić się w kilka tygodni więcej cierpliwości. Jednak w ubiegłym tygodniu wreszcie wznowił treningi i o ile zdrowie pozwoli, Hiszpanie będą mieli z niego pożytek w ćwierćfinale Pucharu Davisa.

- Rafa trenuje od tygodnia. Idziemy krok po kroku, bez szaleństw, ponieważ trzeba mieć na uwadze to, że miał dwie takie same kontuzje. Nie jest jeszcze gotowy na 100 procent. Ale jeśli wygra jeden albo dwa mecze, może mu to pomóc. Robimy postępy, Puchar Davisa jest dla nas motywacją, ale też mamy świadomość, że potem jest bardzo ważne dla niego półtora miesiąca gry bez przerwy - podkreślił Carlos Moya.

Kolejne tygodnie po Pucharze Davisa będą bardzo pracowite dla Rafaela Nadala. Aby nie stracić numeru 1 w rankingu, Hiszpan musi wygrać turnieje w Monte Carlo, Barcelonie, Madrycie i Paryżu, a w Rzymie dojść do ćwierćfinału.