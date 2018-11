Tenis. Munar jak Nadal. Też jest fanem coachingu

Rafael Nadal nie raz i nie dwa powtarzał, że nie podoba mu się fakt, iż podczas tenisowego meczu nie może kontaktować się ze swoim trenerem. W Finałach ATP Next Gen w Mediolanie coaching jest dopuszczalny przy wykorzystaniu słuchawek. To rozwiązanie spodobało się rywalizującemu tam rodakowi "Rafy", Jaume Munarowi (76. ATP).

- Jestem fanem coachingu. Ludzie, którzy nieprzerwanie nas wspierają i podróżują z nami po całym świecie powinni mieć możliwość niesienia nam pomocy. Bardzo mi się to podoba. To może pomagać w kluczowych momentach – powiedział Munar. - W moim przypadku to zresztą działa, o czym można było się przekonać w tym tygodniu – dodał.

W piątkowym półfinale Hiszpan przegrał z Alexem De Minaurem w pięciu setach i w sobotę zagra o trzecie miejsce z Andriejem Rublowem.

- Wciąż myślę o tym, by grać lepiej. Jestem niezwykle umotywowany i mocno pracuję nad rzeczami, które mi jeszcze nie wychodzą – przyznał Munar, który w fazie grupowej przegrał w Mediolanie z Hubertem Hurkaczem.

