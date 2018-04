Tenis. Nadal z Djokoviciem już w ćwierćfinale w Monte Carlo?

Dla obu znakomitych tenisistów to będzie pierwszy w sezonie występ na nawierzchni ziemnej. W startującym w niedzielę turnieju w Monte Carlo w ćwierćfinale może dojść do starcia lidera rankingu Rafaela Nadala z Novakiem Djokoviciem. Serb miał podwójnego pecha, bo niewiele zabrakło mu do rozstawienia w pierwszej ósemce (dostał numer 9.), a następnie w losowaniu trafił na arcytrudną drabinkę.

Zdjęcie Rafael Nadal /Getty Images

Turniej z prestiżowej serii Masters 1000 w Monte Carlo rozpoczyna część sezonu rozgrywaną na mączce. Tak jak w ubiegłym roku, zupełnie zrezygnował z niej Roger Federer, który na korty wróci po zakończeniu zmagań na nawierzchni ziemnej.

Reklama

Pod jego nieobecność to Nadal będzie faworytem każdego turnieju. Wbrew pozorom, Hiszpana chcącego obronić pozycję lidera rankingu ATP, czeka jednak bardzo trudne zadanie. Ma w rankingu raptem 100 punktów przewagi nad Szwajcarem, a ponieważ Federer nie grał na mączce przed rokiem, jego ranking w ogóle się nie zmieni.



Z kolei Nadal w ubiegłym sezonie wygrał turnieje w Monte Carlo, Madrycie, Barcelonie i wielkoszlemowy Roland Garros. Jedyną porażkę na ziemi poniósł w Rzymie w ćwierćfinale z Austriakiem Dominikiem Thiemem. Oznacza to, że jakakolwiek przegrana będzie kosztowała Hiszpana stratę punktów i spadek w rankingu za plecy Szwajcara.

Tymczasem po losowaniu drabinki w turnieju w Monako okazuje się, że Nadal w ćwierćfinale spotkać może zwycięzcę rywalizacji Djokovicia z… Thiemem. Oczywiście, o ile żadna z gwiazd nie odpadnie wcześniej. Do tej samej części drabinki trafił też Grigor Dmitrow z Bułgarii, a więc jeśli Nadal chce obronić tytuł i pozycję lidera rankingu, będzie musiał pokonać kilku bardzo wymagających rywali.

W pierwszej rundzie Nadal ma wolny los (to prawo przysługuje ośmiu najwyżej rozstawionym graczom), zaś Serb wylosował zawodnika z kwalifikacji.

W tym samym turnieju w rywalizacji deblistów zobaczymy Łukasza Kubota. Polak tworzy parę z Brazylijczykiem Marcelo Melo. Zostali rozstawieni z jedynką i również nie muszą grać w pierwszej rundzie. W drugiej zmierzą się ze zwycięzcami meczu pomiędzy Włochami Simone Bolellim i Fabio Fogninim a parą czesko-hiszpańską - Thomas Berdych, Fernando Verdasco.

Boro