Tenis. Niesamowity zwrot finału w Moskwie i triumf Kasatkiny

Ons Jabeur prowadziła już w finale w Moskwie 6-2, 4-1, ale ostatecznie przegrała w trzech setach z Darią Kasatkiną. Rosjanka zwyciężyła 2-6, 7-6, 6-4. Tunezyjkę w ostatnim gemie zaczęły łapać kurcze i zakończyła spotkanie ze łzami w oczach.

Udział Ons Jabeur w finale nie był niespodzianką, a wręcz sensacją. Tunezyjka w Moskwie przechodzi samą siebie. Przed turniejem jej najlepszym wynikiem w imprezach WTA był ćwierćfinał. Teraz musiała się przebijać aż z eliminacji. Sobotnie starcie było jej ósmym w Kremlin Cup.

Za to Kasatkina może powiedzieć co innego. Rok temu grała tu w finale, ale została wręcz upokorzona przez Julię Goerges 1-6, 2-6. Teraz miało być inaczej.

Początek spotkania był kopią meczu sprzed 12 miesięcy. Reprezentantka gospodarzy nie istniała. Szybko przegrała seta 2-6, a w drugim jeszcze szybciej zrobiło się 1-4. Tunezyjka prezentowała się kapitalnie. Ryzykowała, trafiała po liniach, kilka razy zagrała po siatce. Wychodziło jej niemal wszystko.

Kasatkina wezwała na kort trenera. – Musisz walczyć. Jeśli chociaż przez chwilę pomyślisz, że to koniec, możemy skończyć współpracę – rzucił do tenisistki jej opiekun. Rosjanka wzięła jego słowa do siebie, zacisnęła zęby i wzięła się za odrabianie strat.



Rywalka trochę jej w tym pomogła. Seriami zaczęła popełniać błędy. Rosjanka wyrównała na 4-4, a potem panie doszły do tie breaka. W końcówce oglądaliśmy wojnę nerwów z obu stron. Paniom drżały ręce, a stres bardziej opanowała Kasatnika. W efekcie wygrała 7-6 i mecz zaczynał się od nowa.

Trzeci set to również walka gem za gem. W końcówce fizycznie nie wytrzymała jednak Jabeur. Zaczęły łapać ją kurcze i przy stanie 4:5 oddała gema przy swoim serwisie. Na koniec obie płakały. Jedna z bólu, druga ze szczęścia.

Wynik finału turnieju WTA w Moskwie:

Ons Jabeur – Daria Kasatkina 6-2, 6-7 (3), 4-6