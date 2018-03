Tenis. Porażka Magdy Linette w challengerze w Indian Wells

Magda Linette (56. WTA) przegrała w drugiej rundzie Oracle Challenger Series (pula nagród 140 tys. dolarów) w Indian Wells z Amerykanką Danielle Collins (119. WTA) 7-5, 6-7(0), 4-6. Polka była najwyżej rozstawioną tenisistką w turnieju.

Zdjęcie Magda Linette /Getty Images

W pierwszym secie Linette przegrywała już 2-5, ale zdołała wygrać pięć kolejnych gemów, notując łącznie w tej partii trzy przełamania. W drugiej odsłonie sytuacja się odwróciła, bo to poznanianka prowadziła 5-3, a Collins zdołała doprowadzić do tie-breaka. W nim Polka nie wygrała ani jednej wymiany. O losach decydującego seta decydowało pojedyncze przełamanie i to z pierwszego gema. Tym razem 24-letnia rywalka prowadzenia już nie roztrwoniła.

W kolejnej rundzie Collins zagra z doświadczoną Włoszką Sarą Errani, która do drabinki głównej musiała przebijać się przez eliminacje.

Dla Linette challenger serii 125K był ostatnim sprawdzianem przed turniejem BNP Paribas Open, który w Indian Wells rozpocznie się 7 marca.