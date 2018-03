Tenis. Rewelacyjna nastolatka w szoku po pokonaniu gwiazdy

Jedną z największych niespodziane trwającego właśnie turnieju w Indian Wells było zwycięstwo Amandy Anisimovej nad Petrą Kvitovą. 16-letnia Amerykanka wygrała w drugiej rundzie z utytułowaną Czeszką 6:2, 6:4.

Dla Anisimovej to był dopiero pierwszy zawodowy mecz w karierze. W Indian Wells pokonała Kvitovą, która miała niesamowitą serię 14 wygranych pojedynków z rzędu.

Młoda Amerykanka, która była na 149. miejscu w rankingu WTA została najmłodszą zawodniczką od 2005 roku, która awansowała do najlepszej szesnastki tej imprezy.

- Jestem w szoku. Petra to najlepsza zawodniczka, z jaką kiedykolwiek grałam. Byłam także na największym korcie w karierze. Bez wątpienia mocno się denerwowałam, ale cieszyłam się każdą kolejną akcją. Zagrałam mój najlepszy tenis, to był dobry dzień – mówiła nastolatka, która świetnym bekhendem reagowała na forhendowe zagrania lewą ręką rywalki.

- Naprawdę lubię to zagranie. Wielu ludzi mówi mi, że dobrze je wykonuje. Na korcie każdego dnia czuje, że mogę tym uderzeniem dużo zrobić. Nie mogę powiedzieć, że to bekhendy są jednak dla mnie najlepsze. Myślę, że wiele moich elementów jest na dobrym poziomie. Moim trenerem od początku życia jest tata. Także mama mnie wspiera od pierwszego treningu. Tutaj jest ze mną jeszcze trener Max Fomine. On ze mną gra na zajęciach i pomaga mi – dodawała Anisimova, która osiągała jeszcze niedawno wielkie sukcesy w rywalizacji juniorskiej.

Teraz jej rywalką w Indian Wells będzie Czeszka Karolina Pliskova.