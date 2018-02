Tenis. Tiafoe wyeliminował Chunga w ćwierćfinale

Zajmujący 91. miejsce w rankingu tenisistów Amerykanin Francis Tiafoe uzupełnił stawkę półfinalistów turnieju ATP na kortach twardych w Delray Beach. W dokończonym w sobotę pojedynku pokonał rozstawionego z "ósemką" Koreańczyka Hyeona Chunga 5:7, 6:4, 6:4.

Zdjęcie Frances Tiafoe /Getty Images

Spotkanie tych zawodników zostało przerwane w piątek z powodu deszczu przy stanie 5:3 w trzecim secie. Zarówno Tiafoe, jak i Chung to przedstawiciele młodego pokolenia. 30. na światowej liście Chung to największa rewelacja tegorocznego Australian Open (dotarł do półfinału). Był też jedynym rozstawionym graczem w ćwierćfinale w Delray Beach. Poprzednio taka sytuacja w tej imprezie miała miejsce w 1998 roku.

Tiafoe czeka w półfinale pojedynek z 18-letnim Kanadyjczykiem Denisem Shapovalovem.

Drugą parę utworzą Niemiec Peter Gojowczyk i Amerykanin Steve Johnson.

Wyniki ćwierćfinałów:

Peter Gojowczyk (Niemcy) - Reilly Opelka (USA) 7:6 (7-5), 6:3

Steve Johnson (USA) - Jewgienij Donskoj (Rosja) 6:1, 6:4

Denis Shapovalov (Kanada) - Taylor Fritz (USA) 7:5, 6:4

Francis Tiafoe (USA) - Hyeon Chung (Korea Płd., 8) 5:7, 6:4, 6:4