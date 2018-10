Tenis. Trwa czarna seria Grigora Dimitrowa

Grigor Dimitrow nie może zaliczyć ostatnich miesięcy do udanych. Od połowy kwietnia i turnieju w Monte Carlo Bułgar ani razu nie awansował do półfinału turnieju ATP. W środę przegrał mecz o ćwierćfinał China Open z serbskim kwalifikantem Dusanem Lajovicem 4-6, 6-2, 4-6.

Dla Lajovica było to dopiero drugie zwycięstwo z tenisistą z czołowej dziesiątki rankingu. Po środzie ma on z nimi bilans 2-14. W maju w trzeciej rundzie Mutua Madrid Open pokonał on Juana Martina del Potro.

Środowy mecz trwał godzinę i 51 minut. W trzecim secie Serb prowadził już 3-1, by następnie przegrać trzy kolejne gemy. Końcówka należała jednak do niego. Z ostatnich 15 piłek wygrał aż 12.

Dimitrow, który do niedawna zajmował trzecie miejsce w męskim rankingu, a obecnie jest ósmy, w tym roku ma bilans 23-17. Jedynym jego sukcesem w 2018 roku pozostaje przegrany z Rogerem Federerem finał w Rotterdamie.

W tej sytuacji jego szanse na występ w Finałach ATP nie są duże. W rankingu „Race to London” zajmuje dopiero 15. miejsce. Tymczasem przed rokiem za zwycięstwo w turnieju Masters zainkasował 1500 punktów. Bez nich w listopadzie na pewno znajdzie się poza pierwszą dziesiątką rankingu ATP.