Tenis. Trzeci finał Hurkacza w tym roku

Hubert Hurkacz przed szansą na drugi tytuł w sezonie. W półfinale w Breście Polak pokonał Stefano Travaglię i awansował do trzeciego finału challengera w tym roku. Włoch zrezygnował z dalszej gry przy 7-6 (7-1), 4-2 dla naszego tenisisty.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. US Open. Hurkacz wygrał trzeciego seta ze Stefano Travaglią. Wideo Eurosport

Hurkacz nie ma już szans na awans do Next Gen ATP Finals (lista została zamknięta w piątek), do Mediolanu może pojechać jako pierwszy rezerwowy, ale w dalszym ciągu ma o co grać w tym tygodniu. W niedzielę może sięgnąć drugi challengerowy tytuł w sezonie, po tym jak tuż po French Open wygrał turniej tej samej rangi na kortach ziemnych w Poznaniu.

Reklama

Tak jak w ćwierćfinale Hurkaczowi do awansu wystarczyły dwa sety, a nawet niecałe. Travaglia prowadził 5-3, kiedy serwował przy 5-4 był dwie piłki od seta, ale Polak rzutem na taśmę odrobił straty i nie miał litości dla rywala w tie-breaku.

W drugiej partii Hurkacz przełamał Travaglię na 2-1, czym skutecznie odebrał mu ochotę do dalszej gry. Włoch poddał się, gdy tenisista z Wrocławia był piłkę od stanu 5-2.

Dla Hurkacza był to drugi mecz z Travaglią i drugi zakończony w podobnych okolicznościach. W 1. rundzie ostatniego US Open Włoch skreczował w czwartym secie, kiedy nasz tenisista pewnie kroczył po zwycięstwo. W finale imprezy w Breście rozstawiony z numerem 1 Hubert Hurkacz zmierzy się z klasyfikowanym w połowie drugiej setki Ricardasem Berankisem, który od początku turnieju nie stracił seta, a w sobotę Roberto Carballesowi Baenie dał tylko cztery gemy.