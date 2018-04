Tenis. Ula Radwańska nie powtórzy wyniku sprzed tygodnia

Ta sama lokalizacja, dwa różne wyniki. W zeszłym tygodniu Urszula Radwańska doszła do finału ITF z pulą nagród 25 tysięcy dolarów w Obidos. Tym razem w tym samym turnieju zatrzymała się w półfinale. W sobotę młodsza z sióstr Radwańskich przegrała z rozstawioną z numerem 1 Ariną Rodionovą 1:6, 2:6.

W portugalskim Obidos młodsza z sióstr Radwańskich walczyła o awans do top 400. Zabraknie trochę punktów, ale w najbliższym notowaniu rankingu WTA Tour Urszula będzie się plasowała na granicy czwartej i piątej setki.

W Obidos rozgrywane są trzy takie same turnieje tydzień po tygodniu. Rodionova wystartowała we wszystkich pokolei, Radwańska ograniczyła się do dwóch. W zeszłotygodniowym finale Polka przegrała z Katie Boulter. Sukcesu nie powtórzy, bowiem zdecydowanie lepsza okazała się od niej w sobotę najwyżej rozstawiona Rodionova.

28-letnia tenisistka reprezentująca Australię awansowała do finału w nieco ponad godzinę. Jej przewaga ani przez chwilę nie ulegała wątpliwości. W pierwszym secie Rodionova zaczęła od 4:0, w drugim od 3:0. Dopiero wówczas Radwańska nawiązała walkę, ale na odrobienie strat zabrakło już czasu i umiejętności. Arina Rodionova to tenisistka aspirująca do top 100, co w tej chwili wydaje się mocno poza zasięgiem Urszuli Radwańskiej.

W finale rywalką Rodionovej będzie Pemra Ozgen, która w półfinale po dwóch wyrównanych setach pokonała rozstawioną z trójką Katie Swan 6:4, 6:4.