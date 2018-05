Tenis. Wawrinka po złości zagra w Lyonie?

Stanowi Wawrince nie spieszy się do występu na własnej ziemi, choć Geneva Open z wielu powodów byłby mu na rękę. Szwajcarski tenisista miałby dostać kilka razy mniejsze startowe, dlatego grozi palcem organizatorom turnieju, przypominając, że w tym samym czasie odbywa się również turniej w Lyonie.

Nie licząc kilku startów w styczniu i lutym, z powodu kontuzji kolana Wawrinka pauzuje już od zeszłorocznego Wimbledonu. Chciał rozegrać cały sezon na kortach ziemnych, ale wycofał się z Monte Carlo i Madrytu. W końcu ma wrócić za tydzień w Rzymie, jednak potrzebuje więcej gry przed French Open, toteż nosi się z zamiarem dodatkowego startu w ostatnim tygodniu przed paryskim wielkim szlemem.

21 maja rozpoczynają się dwa turnieje rangi ATP World Tour 250 - w Lyonie i Genewie. Choć ten drugi wydaje się naturalnym wyborem dla szwajcarskiego tenisisty, wcale tak nie musi być.

Szwajcarska gazeta "Le Matin" dotarła do szczegółów porozumienia Wawrinki z organizatorami Geneva Open. Na mocy tych ustaleń były numer 3 w latach 2015-2017 otrzymywał każdorazowo 500 tysięcy franków szwajcarskich za sam przyjazd do Genewy. Z zadania wywiązywał się rzetelnie, bowiem wygrał dwie ostatnie edycje tej imprezy. W zeszłorocznym finale pokonał Mischę Zvereva 4:6, 6:3, 6:3. Do obrony tytułu może jednak nie podejść.

Czasy się zmieniły i organizatorzy zawodów w Genewie już nie są w stanie tak głęboko sięgnąć do kieszeni. Wawrinka zażyczył sobie czteroletniego kontraktu z takim samym wynagrodzeniem, tymczasem propozycja Geneva Open to 80 tysięcy franków szwajcarskich i umowa tylko na rok.

- Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy - rozkłada ręce dyrektor turnieju Rainer Schuettler, zapewniając, że Stan Wawrinka zawsze będzie mile widziany w Genewie.