Tenis. Williams zaatakowała Szarapową, ale z klasą

W poniedziałek hit na kortach im. Rolanda Garrosa w Paryżu. W czwartej rundzie French Open Serena Williams zmierzy się z Marią Szarapową. Dwie znakomite tenisistki mają bogatą historię rywalizacji, zdecydowanie na korzyść Amerykanki. Rosjanka podjęła ten temat w swojej autobiografii, co poirytowało Williams. Transmisja ze spotkania w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Serena Williams awansowała do 3. rundy. Wideo Eurosport

Serena Wiliams wygrała 19 spotkań z Marią Szarapową na 21 możliwych. Ostatni raz obie zawodniczki spotkały się w ćwierćfinale Australian Open 2016, kiedy Amerykanka ponownie okazała się lepsza. Dla Rosjanki był to ostatni występ przed 15-miesięczną dyskwalifikacją za stosowanie meldonium.

Reklama

Bilans 36-letniej Williams mówi sam za siebie, ale w swojej autobiografii młodsza o pięć lat zawodniczka tłumaczyła trwającą od 18 meczów serię porażek tym, że rywalkę napędza cały czas trauma i łzy po przegranym z Szarapową finale Wimbledonu, gdy Rosjanka miała 17 lat. - Ta książka to 100 proc. plotki, przynajmniej te fragmenty, które czytałam. Płakałam w szatni wiele razy po porażkach i z tego, co widziałam, wielu tak ma. To normalne. Jeśli cokolwiek to pokazuje, to pasję i chęć zaprezentowania się z jak najlepszej strony. To finał Wimbledonu. Bardziej szokujące byłoby, gdybym nie płakała - stwierdziła Williams w sobotę po zwycięstwie nad Julią Goerges 6-3, 6-4.

- Myślę, że to, co się tam wtedy wydarzyło, powinno tam pozostać, a niekoniecznie powinno się o tym opowiadać w książce w taki sposób - mówiła 23-krotna triumfatorka turniejów wielkoszlemowych, która w Paryżu wraca do gry na tym poziomie po przerwie macierzyńskiej i problemach zdrowotnych. Inne fragmenty książki także wzbudziły zdziwienie Williams.

- Książka w dużej części jest o mnie. Zaskoczyło mnie to, bo nie spodziewałam się przeczytania książki na swój temat, która nie do końca jest prawdziwa. Nie wiedziałem, że ona tak bardzo podpatrywała moją karierę i była w nią tak zaangażowana. Wydaje mi się, że kobiety powinny siebie raczej wspierać. Sukces jednej powinien być inspiracją dla drugiej. Od zawsze to powtarzam - powiedziała.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mike Tyson oklaskiwał wygraną Sereny Williams. Wideo Eurosport

Szarapowa, która w nieco ponad godzinę gładko rozprawiła się z Karoliną Pliskovą, nie chciała brnąć w psychologiczne motywacje Williams. - Jest wiele rzeczy w jej grze, które robiła lepiej ode mnie. Liczby nie kłamią. Ale pomimo tego chcę jutro wyjść i zagrać najlepiej jak potrafię - mówiła.

Williams zapewniła, że nieprzyjemne dla niej fragmenty z autobiografii Szarapowej nie będą żadną dodatkową motywacją.

- Nie mam w stosunku do niej żadnych negatywnych emocji, choć lekko się rozczarowałam tą plotkarską książką. Kiedy gram z nią, to wychodzę na kort jak na każdą inną zawodniczkę. Wychodzę ekstremalnie twarda. Z każdą gram tak samo. Gram twardo z każdą, bo one też grają ze mną twardo i muszę być na to gotowa. Mówiąc szczerze, to ona prawdopodobnie jest faworytką - oceniła Amerykana wracająca do najwyższej dyspozycji.

kip