Tenis. Wzrosła pula nagród wielkoszlemowego turnieju w Paryżu

Zwycięzcy wielkoszlemowego turnieju tenisowego French Open, zarówno w rywalizacji kobiet, jak i mężczyzn, otrzymają po 2,2 mln euro, czyli o 100 tys. euro więcej niż przed rokiem - poinformował we wtorek dyrektor zawodów Guy Forget.

Zdjęcie Jelena Ostapenko of Latvia celebrates victory by kissing the trophy following the French Open final match against Simona Halep of Romania /Getty Images

- Pula nagród wyniesie w tym roku dokładnie 39,197 mln euro. To oznacza wzrost o około 10 proc. w grze pojedynczej w porównaniu z ubiegłym rokiem - powiedział Forget.

Pokonany w pierwszej turze otrzyma 40 tys. euro, czyli o 5 tys. więcej niż przed rokiem. W ubiegłorocznej edycji 2017 roku pula nagród wyniosła ok. 36 mln euro.

Tegoroczny turniej w Paryżu rozpocznie się 27 maja, a zakończy 10 czerwca.