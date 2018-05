Tenisowy klasyk tym razem dla Rafaela Nadala. Lepszy od Djokovicia

Wypełniony po brzegi największy stadion na Foro Italico i wspaniała walka dwóch wielkich zawodników. Rafael Nadal w półfinale turnieju ATP Masters w Rzymie pokonał w sobotę Novaka Djokovicia 7-6 (4), 6-3. Hiszpan w najważniejszych momentach zaprezentował fenomenalny tenis, ale Serb nie ma się czego wstydzić. W finale zwycięzca zagra z Aleksandrem Zverevem albo Marinem Ciliciem.

Mecze Nadala z Djokoviciem to od dawna tenisowy klasyk. Obaj w przeszłości grali już 50-krotnie, a większość z tych pojedynków była widowiskami na najwyższym poziomie. Przed sobotnim starciem w Rzymie bilans był korzystniejszy dla tego drugiego, który prowadził 26-24.

Djoković niedawno wrócił po kolejnej kontuzji, tym razem łokcia i początek nie był dobry. Były lider światowego rankingu zanotował kilka bardzo przykrych porażek. Na korcie był ospały, słabo się poruszał. Pojawiały się głosy, że już nie będzie w stanie wrócić do znakomitej formy.

Tymczasem we włoskiej stolicy mistrz z Belgradu od początku turnieju prezentował się bardzo dobrze. Widać było, że o wiele lepiej czuje się fizycznie, a powrót do pracy z trenerem Marianem Vajdą dał mu naprawdę wiele. „Nole” w drodze do ćwierćfinału nie stracił seta. W walce o najlepszą czwórką po zaciętym meczu pokonał w trzech setach Japończyka Keia Nishikoriego. To zwycięstwo sprawiło, że do spotkania z Nadalem podszedł z dużą pewnością siebie.

Od początku widzowie oglądali znakomite starcie. Nadal w szóstym gemie odebrał podanie rywalowi. Za chwilę przy stanie 5-3 serwował, aby wygrać partię. Djoković wspaniale returnował. Ostatecznie o losach seta decydował tie-break. W nim lepszy okazał się Hiszpan.

Druga odsłona była jeszcze lepsza w wykonaniu Rafy. Geniusz mączki z Majorki ani razu nie musiał bronić brejkpointa. Sam dwa razy przełamał rywala i pewnie wygrał 6-3. Wykorzystał drugą piłkę meczową. Djoković pokazał, że jest na dobrej ścieżce. To jest zupełnie inny tenisista niż jeszcze kilka tygodni temu.

W finale wicelider rankingu ATP Nadal zmierzy się ze Zverevem z Niemiec albo Chorwatem Ciliciem. Ten pierwszy tenisista w poprzednią niedzielę cieszył się z turniejowego zwycięstwa w Madrycie, a w Rzymie broni tytułu.

Wynik półfinału gry pojedynczej:

Rafael Nadal (Hiszpania, 1) - Novak Djokovic (Serbia, 11) 7-6 (4), 6-3