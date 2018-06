Trener Mouratoglou: Serena Williams powinna zdążyć na Wimbledon

Trener Sereny Williams Patrick Mouratoglou powiedział, że amerykańska tenisistka powinna być gotowa do gry na trawiastych kortach Wimbledonu. Williams z powodu kontuzji wycofała się z French Open w 4. rundzie, w której miała zagrać z Rosjanką Marią Szarapową.

Zdobywczyni 23 wielkoszlemowych tytułów w singlu na konferencji prasowej w Paryżu poinformowała, że z powodu urazu mięśnia klatki piersiowej musi wycofać się z turnieju. Wimbledon rozpocznie się 2 lipca.

- W ciągu dwóch tygodni powinna uporać się z dolegliwością. Będzie miała 15 dni na przygotowania, podczas których będzie wykonywała wiele ćwiczeń i pracować nad poprawą szybkości na korcie - powiedział BBC Mouratoglou.

36-letnia Williams 1 września urodziła córkę. Na kortach im. Rolanda Garrosa wróciła po prawie półtorarocznej przerwie do rywalizacji wielkoszlemowej. Obecnie jest 451. rakietą świata. By znaleźć się w głównej drabince French Open, skorzystała z zamrożonego rankingu. Nie została jednak rozstawiona, co wzbudziło dyskusje.

Amerykanka ma w dorobku 23 tytuły wielkoszlemowe w singlu, w tym trzy we French Open (2002, 2013, 2015) i siedem w Wimbledonie (2002-03, 2009-10, 2012, 2015-16).