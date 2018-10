Trudny rywal Hurkacza na początek eliminacji turnieju ATP w Szanghaju

Ćwierćfinalista turnieju w Pekinie Dusan Lajović będzie rywalem Huberta Hurkacza w pierwszej rundzie eliminacji w Szanghaju. Aby dostać się do imprezy głównej, Polak musi wygrać dwa mecze.

Występy w Azji Hurkacz zaczął słabiutko. Tydzień temu w sobotę wywalczył tylko cztery gemy w kwalifikacjach do turnieju ATP World Tour 500 na kortach twardych w Tokio. Polski tenisista przegrał gładko z reprezentantem gospodarzy Japończykiem Yasutaką Uchiyamą 2:6, 2:6.

W ostatnich dniach ostro trenował, a w sobotę znów zobaczymy go na korcie. Tym razem w eliminacjach w Szanghaju zmierzy się z Dusanem Lajoviciem. Za Serbem udany tydzień, bowiem w piątek grał jeszcze w ćwierćfinale w Pekinie, gdzie przegrał z Kylem Edmundem. Nie ma ani chwili odpoczynku. Już następnego dnia zmierzy się właśnie z Hurkaczem.

Mimo że bukmacherzy to z Lajoviciu widzą faworyta, naszego zawodnika nie wolno skreślać. Serb może być zmęczony. Zagra bowiem dzień po dniu i to w dodatku w innym mieście. Musi przyzwyczaić się do nowych warunków, nowych piłek, innego otoczenia.

Jeśli Hurkacz zwycięży Lajovicia, to w decydującej fazie eliminacji spotka się w niedzielę z Hindusem Ramkumarem Ramanathanem lub Brytyjczykiem Cameronem Norrie'em.