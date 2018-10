Trwa wspaniała seria Novaka Djokovicia

Novak Djoković awansował w piątek do półfinału turnieju ATP Masters 1000 w Szanghaju. Serb pokonał Kevina Andersona 7:6 (1), 6:3 w godzinę i 44 minuty, notując swoje 16. kolejne zwycięstwo. W meczu o finał jego rywalem będzie Alexander Zverev, który po wygranej nad Kyle’m Edmundem jako piąty tenisista zapewnił sobie udział w ATP Finals.

Rozstawiony z dwójką "Nole", dwukrotny triumfator turnieju w Szanghaju, podobnie jak w finale tegorocznego Wimbledonu, znów nie dał szans rywalowi z RPA. Andersonowi nie pomogło 16 asów, bo Novak po swoim pierwszym serwisie zdołał wygrać aż 85 proc. wymian.

Jeśli Djoković awansuje do finału, wyprzedzi w rankingu ATP drugiego Rogera Federera, o ile ten nie wygra całego turnieju. 32. triumf w turniejach ATP Masters 1000 pozwoliłby Serbowi zbliżyć się na 35 punktów do prowadzącego w rankingu ATP Race To London Rafaela Nadala na 35 punktów.

Celem Serba na ten sezon jest objęcie prowadzenia w rankingu ATP.