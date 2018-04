Tsonga przeszedł operację

Francuski tenisista Jo-Wilfried Tsonga ujawnił w środę, że w związku z kontuzją kolana musiał przejść małą operację, ale liczy na to, że wróci do gry jeszcze w trakcie sezonu na kortach ziemnych, których punktem kulminacyjnym jest oczywiście wielkoszlemowy Roland Garros.

Zdjęcie Jo-Wilfried Tsonga /Getty Images

W tym sezonie francuski tenisista rozegrał zaledwie dwa turnieje, a ściślej rzecz biorąc, półtora, ponieważ w Montpellier musiał skreczować.



Były zawodnik z top 10 zaczął szybko spadać w rankingu, a że końca problemów z kolanem nie było widać, zdecydować się na operację, o czym poinformował w środę w mediach społecznościowych.

"Próbowałem wrócić do rywalizacji, ale kolano nie zareagowało pozytywnie. Nie udało mi się uniknąć małej operacji. Odbyła się ona wczoraj i poszła pomyślnie" - zapewnił Jo-Wilfried Tsonga we wpisie na Facebooku. Francuz podkreślił, że wszyscy wierzą w jego szybki powrót, a on sam chciałby wystartować w którymś z turniejów na kortach ziemnych.

Na powrót Jo-Wilfried Tsonga ma więc dwa miesiące. O występie w rozpoczynającym się za niecałe dwa tygodnie Monte-Carlo Rolex Masters może raczej zapomnieć, ale startujący 7 maja turniej w Madrycie jest już w jego zasięgu.