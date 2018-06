Rozstawiony z "dwójką" Damir Dżumhur pokonał francuskiego tenisistę Adriana Mannarino (1.) 6:1, 1:6, 6:1 w finale turnieju ATP na kortach trawiastych w Antalyi (pula nagród 426 145 euro). Bośniak wywalczył trzeci tytuł w karierze.

Dwa poprzednie triumfy w zawodach ATP 30. w światowym rankingu Dżumhur zanotował w poprzednim sezonie. Wówczas zwyciężył w dwóch halowych imprezach na kortach twardych w Rosji - w Moskwie i Sankt Petersburgu.

Do imprezy w Antalyi nie zgłosił się żaden Polak.