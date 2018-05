Turniej ATP w Lyonie. John Isner odpadł w ćwierćfinale

Rozstawiony z "dwójką" Amerykanin John Isner przegrał z brytyjskim tenisistą Cameronem Norrie 6:7 (1-7), 4:6 w ćwierćfinale turnieju ATP na kortach ziemnych w Lyonie (pula nagród 501 345 euro).

Zdjęcie John Isner /AFP

Isner zajmuje 10. miejsce w światowym rankingu, Norrie jest sklasyfikowany na 102. pozycji. Brytyjczyk po raz pierwszy w karierze pokonał rywala z Top10. Nigdy wcześniej też nie awansował do "czwórki" w turnieju ATP.

Reklama

W piątek zmierzy się z Francuzem Gilles'em Simonem. Do półfinału awansował też Serb Dusan Lajovic. On na wyłonienie kolejnego przeciwnika musi poczekać do piątku. Wówczas dokończony zostanie przerwany z powodu ciemności mecz występującego z "jedynką" Dominica Thiema z Hiszpanem Guillermo Garcią-Lopezem. Spotkanie zostanie wznowione przy stanie 6:7 (4-7), 7:6 (7-0) dla Austriaka.

W obsadzie turnieju w Lyonie był jeden Polak. Rozstawieni z numerem czwartym Marcin Matkowski i Japończyk Ben McLachlan odpadli w 1. rundzie debla.

Wyniki ćwierćfinałów:

Cameron Norrie (W. Brytania) - John Isner (USA, 2) 7:6 (7-1), 6:4



Gilles Simon (Francja) - Michaił Kukuszkin (Kazachstan) 4:6, 6:4, 7:6 (7-5)



Dusan Lajovic (Serbia) - Taylor Fritz (USA) 7:5, 6:1