Turniej ATP w Szanghaju. Novak Djoković skompletował hat tricka

W ostatnich miesiącach nie ma mocnych na Novaka Djokovicia. Serb wygrał właśnie trzeci turniej z rzędu. Zwyciężył w Szanghaju. Nie dość, że nie stracił w całej imprezie seta, to jeszcze nie przegrał gema przy własnym podaniu. W finale bez kłopotów pokonał Bornę Coricia 6:3, 6:4 i od poniedziałku wskoczy na drugą pozycję w światowym rankingu.

18 zwycięstw z rzędu - to aktualnie bilans Novak Djoković. Serb gra jak z nut. Po urazach nie ma ani śladu. Widać, że tenis znów sprawia mu radość, znów cieszy się grą.

W finale w Szanghaju wszyscy czekali na jego starcie z Rogerem Federerem, ale Szwajcar niespodziewanie odpadł w półfinale z Borną Coriciem, więc to Chorwat był w niedzielę rywalem Serba.

Djoković wygrał gładko w dwóch setach 6:3, 6:4. Nie pokazał ani chwili słabości. Bezwzględnie wypunktował rywala. Djoković w Szanghaju nie dość, że nie stracił seta, to jeszcze ani razu nie dał się przełamać. Dla Nole to trzeci wygrany turniej z rzędu. Wcześniej triumfował w Cincinnati i na US Open.

Od poniedziałku oficjalnie wskoczy na drugie miejsce w rankingu ATP. Wyprzedzi Rogera Federera. Na razie na szczycie pozostaje Rafael Nadal, ale na koniec roku to Nole może patrzeć na innych z góry.

Wynik finału turnieju w Szanghaju:

Novak Djoković – Borna Corić 6:3, 6:4

Piotr Kaszubski