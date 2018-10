Turniej w Hongkongu ponad siły Osaki

Naomi Osaka wycofała się z rozpoczynającego się w poniedziałek Hong Kong Tennis Open. Mistrzyni US Open przyjedzie jednak na jeden dzień do Hongkongu, żeby zrobić sobie parę zdjęć z kibicami i złożyć kilka autografów.

W niedzielę organizatorzy imprezy rangi WTA International poinformowali, że Osaka była zmuszona wycofać się z turnieju z powodu kontuzji pleców, której doznała w tym tygodniu w czasie China Open.

W Pekinie Osaka doszła do półfinału, przegrywając z Anastasiją Sevastovą 4:6, 4:6. Na losy tej rywalizacji mógł mieć jednak wpływ niegroźny uraz pleców japońskiej tenisistki.

- Zostałam przebadana i dowiedziałam się, że nie jest to uraz zagrażający życiu - śmiała się Naomi Osaka. - To kontuzja wynikająca ze zmęczenia. Po prostu rozegrałam ostatnio dużo meczów. Trochę odpocznę, to mi przejdzie - tłumaczyła jeszcze w Pekinie.

Bezpośrednio po sobotnim półfinale China Open Osaka nie wiedziała jeszcze, czy wycofa się z Hongkongu, musiała przedyskutować to ze swoim sztabem, ale w niedzielę wszystko stało się jasne.

Wszystko wskazuje więc na to, że kolejnym turniejem Naomi Osaki będzie dopiero WTA Finals w Singapurze, do którego zakwalifikowała się w tym tygodniu. Zawody mistrzyń rozpoczynają się 21 października.