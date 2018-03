Turniej WTA w Indian Wells. Venus Williams w półfinale po 17 latach

Rozstawiona z "ósemką" Venus Williams uzupełniła grono półfinalistek turnieju WTA rangi Premier Mandatory w Indian Wells, pokonując Hiszpankę Carlę Suarez Navarro (27.) 6:3, 6:2. Amerykańska tenisistka poprzednio w najlepszej czwórce tej imprezy była... 17 lat temu.

Czwartkowe zwycięstwo Williams ani przez chwilę nie było zagrożone. Amerykanka w latach 2002-15 bojkotowała kalifornijskie zawody. O rok krócej trwała przerwa jej młodszej siostry Sereny. Był to ich protest po nieprzychylnych reakcjach publiczności po kontrowersyjnym wycofaniu się Venus tuż przed rozpoczęciem siostrzanego półfinału edycji 2001.

To właśnie wówczas starsza z nich po raz ostatni dotarła do tego etapu w Indian Wells. Po zwycięstwie nad Suarez Navarro nie wracała jednak do tamtych chwil, a skupiała się na przyjemniejszych wspomnieniach.

"To był dla mnie pierwszy przełomowy turniej, gdy startowałam w nim jako 16-latka. Tak więc powrót tutaj i zrobienie kolejnego kroku w kierunku tytułu to jak spełnienie marzeń. Czułam wsparcie publiczności. Jestem szczęśliwa. To jest mój dom" - zaznaczyła urodzona w kalifornijskim Lynwood 37-letnia Amerykanka.

W trzeciej rundzie tegorocznej edycji wyeliminowała Serenę, która wróciła do rywalizacji w cyklu po prawie 14-miesięcznej przerwie macierzyńskiej.

W półfinale starszą ze słynnych sióstr czeka pojedynek z rozstawioną z "20" Darią Kasatkiną. 20-letnia Rosjanka w czwartek rozgromiła Niemkę polskiego pochodzenia Angelique Kerber (10.) 6:0, 6:2, a rundę wcześniej odprawiła drugą rakietę świata - Dunkę polskiego pochodzenia Caroline Wozniacki.

Już wcześniej do najlepszej czwórki tych zawodów awansowała inna 20-letnia tenisistka - Japonka Naomi Osaka, która wyeliminowała w ćwierćfinale Czeszkę Karolinę Pliskovą (5.). Poprzednio dwie młodsze zawodniczki dotarły do półfinału turnieju w Indian Wells w 2009 roku. Wówczas wystąpiły w nim 19-letnia Białorusinka Wiktoria Azarenka i młodsza o dwa lata Rosjanka Anastazja Pawliuczenkowa.

Osaka, która w drugiej rundzie pokonała Agnieszkę Radwańską, w półfinale zagra z pierwszą rakietą świata - Rumunką Simoną Halep.

W imprezie uczestniczyła jeszcze jedna Polka. Magda Linette w pierwszej rundzie przegrała z Białorusinką Aliaksandrą Sasnowicz 7:5, 6:7 (2-7), 6:7 (4-7).

Wyniki ćwierćfinałów:

15 marca, czwartek

Venus Williams (USA, 8) - Carla Suarez Navarro (Hiszpania, 27) 6:3, 6:2



Daria Kasatnika (Rosja, 20) - Angelique Kerber (Niemcy, 10) 6:0, 6:2

14 marca, środa

Simona Halep (Rumunia, 1) - Petra Martic (Chorwacja) 6:4, 6:7 (5-7), 6:3



Naomi Osaka (Japonia) - Karolina Pliszkova (Czechy, 5) 6:2, 6:3