Turniej WTA w Nottingham. Rosolska awansowała do finału debla

Rozstawione z "trójką" Alicja Rosolska i amerykańska tenisistka Abigail Spears awansowały do finału debla turnieju WTA na kortach trawiastych w Nottingham (pula nagród 250 tys. dol.). W sobotę pokonały Amerykankę Desirae Krawczyk i Meksykankę Giulianę Olmos 7:6 (7-2), 6:4.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. The Best of Komisarz tenisa. Wideo Eurosport

W niedzielnym finale Rosolska i Spears zmierzą się z australijsko-amerykańskim duetem Lizette Cabrera-Irina Falconi lub z rumuńsko-brytyjską parą Mihaela Buzarnescu-Heather Watson.

Reklama

32-letnia Polka po raz 19. wystąpi w finale zawodów WTA w deblu. W dorobku ma osiem tytułów. Nigdy wcześniej nie dotarła do decydującego spotkania w imprezie cyklu na kortach trawiastych.

W 1/8 finału singla w Nottingham odpadła Magdalena Fręch.

Wynik półfinału gry podwójnej:

Alicja Rosolska, Abigail Spears (Polska, USA, 3) - Desirae Krawczyk, Giuliana Olmos (USA, Meksyk) 7:6 (7-2), 6:4.