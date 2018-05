Turniej WTA w Strasburgu. Zarina Dijas odpadła w ćwierćfinale

Zarina Dijas przegrała z rozstawioną z "trójką" Rosjanką Anastazją Pawliuczenkową 4:6, 2:6 w ćwierćfinale turnieju WTA w Strasburgu. Tenisistka z Kazachstanu będzie rywalką Magdy Linette w 1. rundzie rozpoczynającego się w niedzielę wielkoszlemowego French Open.

Zdjęcie Zarina Dijas /AFP

Pawliuczenkowa zmierzy się teraz z najwyżej rozstawioną w imprezie na kortach ziemnych w Strasburgu (pula nagród 250 tys. euro) Australijką Ashleigh Barty.

Drugą parę półfinałową utworzą występująca z "czwórką" Rumunka Mihaela Buzarnescu i Słowaczka Dominika Cibulkova (5.)

Dijas na otwarcie pokonała Katarzynę Piter. Zawodniczka z Poznania, która do głównej drabinki dostała się z kwalifikacji, zgłosiła się we Francji także do debla. W parze z Estonką Kaią Kanepi odpadła w ćwierćfinale.

W Strasburgu startowała również Linette. Przegrała w pierwszej rundzie z Buzarnescu 6:4, 6:7 (1-7), 3:6.

Wyniki ćwierćfinałów:

Ashleigh Barty (Australia, 1) - Qiang Wang (Chiny) 7:5, 6:4

Anastazja Pawliuczenkowa (Rosja, 3) - Zarina Dijas (Kazachstan) 6:4, 6:2

Mihaela Buzarnescu (Rumunia, 4) - Su-Wei Hsieh (Tajwan, 8) 6:0, 6:3

Dominika Cibulkova (Słowacja, 5) - Samantha Stosur (Australia) 6:4, 6:3