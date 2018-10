Turniej WTA w Tiencinie. Pliszkova pokonała Bacsinszky w półfinale

Najwyżej rozstawiona Czeszka Karolina Pliszkova pokonała Timeę Bacsinszky 6:2, 6:1 w półfinale turnieju WTA w chińskim Tiencinie. Zakończyła udany występ szwajcarskiej tenisistki, która przed tą imprezą mecz w zawodach cyklu wygrała poprzednio w maju 2017 roku.

Pliszkova nie próżnuje w zmaganiach na kortach twardych w Tiencinie (pula nagród 750 tys. dol.), bowiem wciąż walczy o zapewnienie sobie udziału w kończącym sezon turnieju WTA Finals.

- Pamiętam, że dwa lata temu przegrałam tu w półfinale z Agnieszką Radwańską, która później wygrała całą imprezę. Cieszę się, że teraz po raz pierwszy zdołałam dotrzeć do decydującego spotkania. Wiem, że mam dużą szansę, by awansować do mastersa w tym lub w kolejnym tygodniu. To był dla mnie dobry rok, a jeśli zakwalifikuję się do zawodów w Singapurze, to będzie niesamowite. Występ w nich zawsze jest moim celem - zapewniła szósta na liście WTA Czeszka.

Była liderka światowego rankingu ma w dorobku 11 wygranych imprez. W niedzielnym finale o 12. tytuł zagra z rozstawioną z "dwójką" Caroline Garcią. Francuzka wyeliminowała w sobotę Tajwankę Su-Wei Hsieh (5.) 6:3, 6:4.

Bacsinszky w przeszłości była dziewiątą rakietą świata, ale obecnie plasuje się na 329. pozycji. To efekt kłopotów zdrowotnych i późniejszej długiej walki o powrót do formy tej zawodniczki. Szwajcarka poprzednio - uwzględniając turnieje WTA i Wielkie Szlemy - z wygranego meczu cieszyła się w lipcu ubiegłego roku. Wówczas dotarła do trzeciej rundy Wimbledonu, a następnie z powodu kontuzji nogi zakończyła przedwcześnie sezon. Dotychczasowe tegoroczne starty nie były dla niej udane - aż do bieżącego tygodnia zwycięstwa odnosiła tylko w spotkaniach turniejów trzeciej rangi - ITF.

Gdy w Tiencinie udało jej się przerwać fatalną passę po meczu pierwszej rundy popłakała się z radości. W ćwierćfinale błysnęła, pokonując będącą w tym roku w dobrej formie Arynę Sabalenkę (4.). Białorusinka, pogromczyni Magdy Linette w 1/8 finału i finalistka ubiegłorocznej edycji tej imprezy, tym samym straciła szansę na występ w WTA Finals.

Wyniki półfinałów:

Karolina Pliszkova (Czechy, 1) - Timea Bacsinszky (Szwajcaria) 6:2, 6:1

Caroline Garcia (Francja, 2) - Su-Wei Hsieh (Tajwan, 5) 6:3, 6:4