WBA w Eastbourne. Radwańska mocno zdziwiona postawą po przerwie

Bardzo udany powrót po dwumiesięcznej przerwie zanotowała najlepsza polska tenisistka wszech czasów. Agnieszka Radwańska w pierwszej rundzie turnieju Nature Valley International w Eastbourne pokonała Timeę Babos z Węgier 6:3, 6:1. - Naprawdę tego dnia czułam się dobrze w każdym elemencie. Nie miałam problemu z niczym - mówiła 29-latka.

Finalistka Wimbledonu z 2012 roku była wykluczona od drugiej połowy kwietnia. Wtedy z powodu kontuzji pleców musiała poddać pojedynek w pierwszej rundzie zmagań w Stambule. Radwańska nie wyleczyła się na French Open i po raz pierwszy w historii opuściła start w imprezie wielkoszlemowej. Teraz ładnie zaprezentowała w Eastbourne, gdzie nie miała łatwej rywalki w pierwszej rundzie. Polka w tym meczu wygrała dziewięć gemów z rzędu.

- Myślę, że wszystko w poniedziałek pracowało tak, jak chciałem. Pierwszy mecz po kilku tygodniach przerwy jest zawsze zdradliwy. Byłam sobą zdziwiona, zwłaszcza jeśli chodzi o postawę serwisową. Naprawdę tego dnia czułam się dobrze w każdym elemencie. Nie miałam problemu z niczym – mówiła Radwańska.

- Widziałam, że ona mocno uderza. Na początku było naprawdę trudno, ale po tym jak ją przełamałam to zaczęłam być coraz bardziej pewna siebie. Wiadomo, że rytm meczowy to jest coś zawsze ważnego. Ale on przychodzi po kilku pojedynkach. Nie czułam jednak w poniedziałek, że nie grałam w ogóle na kortach ziemnych i że nie występowałam przez dwa miesiące.

- Nie mam w Polsce kortów trawiastych, więc na przygotowania miałam tylko kilka dni tutaj. Ten turniej jest zawsze znakomitym przygotowaniem przed Wimbledonem. Trzeba jednak uważać, bo już na początku można trafić na bardzo wymagające rywalki – dodawała była wiceliderka rankingu WTA.

Teraz Polka zmierzy się z Rosjanką Darią Gawriłową.