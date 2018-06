Wimbledon. Del Potro: Czuję, że jestem coraz bliżej Nadala i Federera

Argentyński tenisista liczy na znakomity występ podczas Wimbledonu. Juan Martin del Potro jest czwartym zawodnikiem rankingu. W pierwszej rundzie 29-latek zmierzy się prawdopodobnie we wtorek z Niemcem Peterem Gojowczykiem.

Zdjęcie Juan Martin del Potro /Getty Images

- Rafa Nadal na mączce i Roger Federer na trawie to największe wyzwania dla wszystkich zawodników w tourze. Dobrze zacząłem sezon i wiem, jak blisko jestem ich pokonania. Ale z drugiej strony czuję, że wcale to nie jest tak blisko – powiedział del Potro.

Argentyńczyk po starcie w Rolandzie Garrosie wycofał się z imprezy w Queen’s. W tym czasie odpoczywał w ojczyźnie.

- W tourze jest wiele fajnych turniejów, ale przez to, że mieszkam w Argentynie muszę wiele podróżować. Często przez wiele miesięcy jestem z tego powody poza domem. To najgorsza część moje pracy. Dlatego, gdy mam możliwość, wolę pobyć z bliskimi.

- Teraz z pozytywnym podejściem zacznę Wimbledon. Nigdy się nie poddaje. Tak samo było w przeszłości, kiedy byłem kontuzjowany – dodał del Potro, który mimo czwartego miejsca w rankingu ATP, będzie rozstawiony z numerem pięć.

- Akceptuję to. To jest formuła stosowana każdego roku. Teraz mi się to przytrafiło. Dobrze, że jestem w czołowej czwórce, bo dzięki temu w półfinale mogę zagrać z najlepszymi. Organizatorzy na trzecie miejsce w rozstawieniu przesunęli Marina Czilicia. On świetnie gra na trawie, a rok temu był w finale. Chcę zaprezentować się bardzo dobrze – powiedział.

Turniej na kortach All England Clubu startuje w poniedziałek.