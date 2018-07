Wimbledon. Djoković nie musi martwić się o formę

Novak Djoković (21. ATP) nie namęczył się w pierwszej rundzie tegorocznego Wimbledonu. We wtorek na korcie numer 1 Serb pokonał po bardzo jednostronnym meczu rewelację Australian Open Amerykanina Tennysa Sandgrena (57. ATP) 6:3, 6:1, 6:2. W drugiej rundzie rywalem trzykrotnego triumfatora londyńskiego szlema będzie lepszy z argentyńskiej pary Guido Andreozzi - Horacio Zeballos.

Zdjęcie Novak Djoković /Getty Images

Po Roland Garros Djoković wystąpił w jednym turnieju na trawie. W londyńskiej imprezie ATP Tour na kortach Queen’s Clubu spisał się znakomicie, dochodząc do finału, w którym lepszy od niego okazał się Marin Czilić. "Nole" w ostatnich tygodniach spisywał się coraz lepiej i nie krył swojego optymizmu w kontekście Wimbledonu.

Swoją dobrą dyspozycję potwierdził we wtorek. Sandgren bardzo długo musiał czekać na przełamanie podania Djokovicia. Dokonał tego dopiero w czwartym gemie trzeciego seta, ale uczynił to przy stanie 0:3. Co więcej, to był jego pierwszy i jedyny break point w meczu. Na niewiele się to jednak zdało, bo od 2:3 Amerykanin przegrał wszystkie kolejne gemy. Znakomicie serwujący Serb ostatnią piłkę wygrał po godzinie i 33 minutach.