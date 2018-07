Wimbledon. Djoković: Zagraliśmy tenis na wysokim poziomie

Novak Djoković był zadowolony ze swojej postawy w meczu 3. rundy Wimbledonu. Serb ograł Kyle’a Edmunda 4:6, 6:3, 6:2, 6:4. – To było świetne widowisko dla kibiców. Przez 1,5 seta rywal grał lepiej ode mnie. Musiałem wznieść się na wyżyny, aby go pokonać – powiedział Serb, który jest zaliczany do jednego z głównych faworytów turnieju.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Roland Garros. Tenisowa perfekcja! Tak wyglądał niesamowity tie-break między Djokoviciem a Cecchinato Wideo Eurosport

W dobrej formie jest podczas londyńskiej imprezy Djoković. W dwóch pierwszych rundach Serb nie stracił nawet seta. Pierwszą partię oddał dopiero w sobotę w starciu z Kylem Edmundem.

Reklama

- On zasłużył na tego seta. Grał perfekcyjnie. Na początku lepiej ode mnie. W ostatnich miesiącach prezentuje życiową formę – chwalił rywala Djoković.

Były lider rankingu docenił również poziom swojej gry. – Rozegraliśmy świetny mecz. Intensywność gry była naprawdę wysoka. Jestem zadowolony z mojej formy. Prezentuję się dużo lepiej niż kilka tygodni temu. Nie mogę się doczekać kolejnego meczu – dodał.

W poniedziałek zostaną rozegrane wszystkie spotkania czwartej rundy. rywalem byłego lidera rankingu ATP będzie Rosjanin Karen Kaczanow.

Wynik 3. rundy Wimbledonu:

Novak Djoković – Kyle Edmund 4:6, 6:3, 6:2, 6:4