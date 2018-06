Wimbledon. Federer i Nadal poznali rywali, Hurkacz w turnieju głównym

Obrońca tytułu sprzed roku Roger Federer w pierwszej rundzie tegorocznego Wimbledonu zagra z Duszanem Lajoviciem. Z kolei Rafael Nadal spotka się z Dudim Selą. "Lucky loserem" został nasz Hubert Hurkacz. Trzeci wielkoszlemowy turniej w sezonie rozpocznie się 2 lipca.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Hubert Hurkacz: Moim celem nie jest 150. miejsce na świecie. Wideo Eurosport

Hurkacz, choć przegrał w ostatniej rundzie eliminacji Wimbledonu, to znalazł się w głównej drabince jako "lucky loser". W pierwszej rundzie zasadniczej części londyńskiego turnieju rywalem polskiego tenisisty będzie Australijczyk Bernard Tomic. On też przegrał w ostatniej fazie kwalifikacji. Australijczyk w 2011 roku dotarł na londyńskiej trawie do ćwierćfinału.

Reklama

Hurkacz zajmuje 123. miejsce w rankingu ATP, a Tomic jest sklasyfikowany na 162. pozycji. 21-letni wrocławianin debiutuje w Wimbledonie.



Obecny sezon jest przełomowy w karierze młodego Polaka. Szczególnie dobrze spisał się on podczas Rolanda Garrosa, gdzie przebrnął przez kwalifikacje, a następnie dotarł w wielkoszlemowym debiucie do drugiej rundy. Potem wrocławianin wygrał challenger Poznań Open, pokonując w finale Japończyka Taro Daniela (82. ATP), by w pierwszej rundzie kwalifikacji challengera na trawie w Ilkley przegrać w trzech setach z Kamilem Majchrzakiem.

W kwalifikacjach Wimbledonu Hurkacz najpierw pokonał 3:6, 7:6(3), 7:5 doświadczonego Francuza Kenny'ego De Scheppera, później 6:4, 7:5 Amerykanina Reilly'ego Opelkę, by ostatecznie przegrać 2:6, 2:6, 5:7 z Chilijczykiem Christianem Garinem.

Trzeciej rundy kwalifikacji nie przebrnął także Tomic. Lepszy od niego okazał się Belg Ruben Bemelmans, wygrywając 6:3, 6:1, 6:2.

Kwalifikacji nie przebrnęli Kamil Majchrzak i Magdalena Fręch.

Szczęścia w losowaniu nie miał dwukrotny mistrz Wimbledonu Andy Murray. Wracający do zdrowia po kontuzji Szkot w swoim pierwszym meczu zagra z nieobliczalnym Benoitem Paire'm.

To jednak nie będzie największy hit pierwszej rundy. W najciekawiej zapowiadającym się spotkaniu Stan Wawrinka, trzykrotny triumfator w wielkim szlemie, zagra z mistrzem finałów ATP Grigorem Dimitrowem.

Rywalem finalisty sprzed roku Marina Czilicia będzie Japończyk Yoshihito Nishioka.

Możliwe ćwierćfinały gry pojedynczej mężczyzn:

Roger Federer - Kevin Anderson

Marin Czilić - Grigor Dimitrow

Dominic Thiem - Alexander Zverev

Rafael Nadal - Juan Martin del Potro